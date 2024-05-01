Второй номер рейтинга снялся с «Мастерса» в Мадриде перед четвертьфинальным матчем

Янник Синнер досрочно завершил своё выступление на соревнованиях в Испании

Мадрид, Испания • 24 апреля — 5 мая • грунт • €9,017,445

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В четверг, 2 мая, итальянский теннисист должен был встретится с Феликсом Оже-Альяссимом в борьбе за выход в полуфинал.

Как стало известно, Синнер отказался от своего дальнейшего участия из-за травмы правого бедра, которое беспокоило его в предыдущих раундах.

Таким образом, Оже-Альяссим вышел в полуфинал и будет ожидать результата матча Даниил Медведев — Иржи Легечка.

btu.org.ua