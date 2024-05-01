«Тампа-Бэй» вылетела от «Флориды» в первом раунде Кубка Стэнли

Никита Кучеров, Евгений Малкин. Фото «СЭ» Только форвард «Питтсбурга» сумел стать лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и в этом же сезоне взять Кубок Стэнли.

Лучший бомбардир регулярного чемпионата НХЛ Никита Кучеров вместе с «Тампа-Бэй» завершил гонку за Кубком Стэнли уже в первом раунде. Обладатель «Арт Росс Трофи» не забил ни одного гола в ворота Сергея Бобровского и закончил сезон, ограничившись семью результативными передачами.

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Кстати, после первого своего бомбардирского титула, завоеванного пять лет назад, Кучеров тоже вылетел в первом раунде. Правда, в четырех матчах и с двумя набранными очками. Вообще после локаута-2004/05 лишь одному главному бомбардиру сезона удавалось взять трофей. Вместе с «Питтсбургом» чемпионство-2009 взял Евгений Малкин.

В финале поиграл Даниэль Седин, в полуфинале — Коннор Макдэвид.

Ранний вылет «Тампы» временно отложил вхождение Кучерова в топ-20 лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Лидер «Молний» поднялся на 21-е место, опередив, к примеру, Майка Босси и Горди Хоу. От Петера Форсберга Никиту отделяет 4 очка, от Марио Лемье — 5, а от владеющего российским рекордом Евгения Малкина — всего 13. Других серьезных изменений на лидирующих позициях не ожидается и в топ-30.

На фоне неудачи Кучерова вылет еще одной российской суперзвезды Александра Овечкина получился совсем незаметным. «Вашингтон» проиграл все четыре матча, а его лидер не набрал ни одного очка и всего пять раз бросил в створ ворот Игоря Шестеркина. Ничего подобного в карьере великого снайпера еще не было, хотя в сезоне-2012/13 он тоже провалился в первом раунде, приняв участие всего в двух голевых атаках за семь игр.

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