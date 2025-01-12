Australian Open. Легечка продлил свою победную серию, Алис совершил камбэк с 0-2 по сетам в стартовом матче

Результаты матчей воскресенья в мужской сетке соревнований в Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Райли Опелка (США, PR) – Готье Онклен (Бельгия, Q) 3:6, 7:6(4), 6:3, 6:2

Томаш Махач (Чехия, 26) – Сумит Нагал (Индия) 6:3, 6:1, 7:5

Иржи Легечка (Чехия, 24) – Ли Ту (Австралия, WC) 6:1, 3:6, 6:3, 7:6(1)

Уго Гастон (Франция) – Омар Джасика (Австралия, WC) 6:2, 3:6, 6:2, 6:2

Уго Умбер (Франция, 14) – Маттео Джиганте (Италия, Q) 7:6(5), 7:5, 6:4

Хади Хабиб (Ливан, Q) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 7:6(4), 6:4, 7:6(6)

Кантен Алис (Франция) – Адам Уолтон (Австралия) 4:6, 4:6, 6:4, 7:6(4), 7:5

Педро Мартинес (Испания) – Лучано Дардери (Италия) 6:3, 4:1 (отказ)

Александр Зверев (Германия, 2) – Люка Пуй (Франция, WC) 6:4, 6:4, 6:4

Райли Опелка играет на Australian Open впервые с 2022 года, когда показал здесь свой лучший результат, дойдя до третьего круга. Дальше американец встретится с Томашем Махачем.

Иржи Легечка выиграл шестой матч подряд. Напомним, что неделю назад чешский теннисист выиграл титул на турнире ATP 250 в Брисбене. Во втором круге Легечка сыграет против Уго Гастона.

Кантен Алис сыграл девятый пятисетовый матч в карьере и одержал вторую победу. Впервые французу это удалось в прошлом году, когда он победил Карена Хачанова на Уимблдоне. За выход в третий круг Алис поспорит со свом соотечественником Артуром Фисом, которому проиграл в двух из трёх сыгранных матчей.

Александр Зверев в следующем матче на турнире в Мельбурне встретится с Педро Мартинесом, которого обыграл в предыдущем сезоне в полуфинале турнира ATP 500 в Гамбурге.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua