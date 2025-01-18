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Футбол

Второе место турнирной таблицы АПЛ принимает восьмое. Попал ли Зинченко в стартовый состав?

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

Второе место турнирной таблицы АПЛ принимает восьмое. Попал ли Зинченко в стартовый состав?

Getty Images / Global Images Ukraine

    • "Арсенал" принимает "Астон Виллу" на "Эмирейтс".

    Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

    В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 8-ми матчах Английской Премьер-Лиги. ВВ двух матчах украинец выходил со старта, в шести – со скамейки запасных.

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    • До матча "Арсенал" занимает второе место с 43-мя очками и отстаёт от "Ливерпуля" на 5 очков на момент написания новости. "Астон Вилла" – восьмая с 35-ю баллами.

    Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.

    www.ua-football.com

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