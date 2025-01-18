Второе место турнирной таблицы АПЛ принимает восьмое. Попал ли Зинченко в стартовый состав?

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени

Getty Images / Global Images Ukraine

"Арсенал" принимает "Астон Виллу" на "Эмирейтс".

Украинский защитник Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 8-ми матчах Английской Премьер-Лиги. ВВ двух матчах украинец выходил со старта, в шести – со скамейки запасных.

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До матча "Арсенал" занимает второе место с 43-мя очками и отстаёт от "Ливерпуля" на 5 очков на момент написания новости. "Астон Вилла" – восьмая с 35-ю баллами.

Матч начнётся в 19:30 по киевскому времени.

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