ВАЛЛИН: «Усик не адаптировался. Этот боксер дал ему самый тяжелый бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Дерек Чисора

Известный шведский боксер Отто Валлин вспомнил противостояние Александра Усика с Дереком Чисорой.

«Чисора тогда хорошо провел бой с Усиком, Дерек дал ему самый тяжелый поединок в то время. Чисора шел вперед, был агрессивным и выбрасывал много ударов. Да, Усик в итоге забрал победу, это был классный бой. Вероятно Усику было трудно, потому что он только поднялся в супертяжи и не адаптировался в этом весе. Сейчас Усик стал лучше, но я отдаю должное Чисоре за этот бой», – сказал Валлин.

Ранее Чисора назвал единственного современного боксера, который способен побить Усика.

sport.ua