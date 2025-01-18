Пато О’Вард о том, как в FIA не дали ему суперлицензию

Мексиканский гонщик Пато О’Вард, выступающий за McLaren в IndyCar, рассказал, как в 2019 году подписал контракт с Red Bull, чтобы выступать за Toro Rosso, однако в FIA отозвали уже одобренную ему суперлицензию.

По словам Пато, суперлицензию ему выдал Чарли Уайтинг, бывший директор гонок FIA, который ушёл из жизни в марте того года перед самым началом сезона.

«Фактически Хельмут Марко подписал со мной контракт. Я поставил свою подпись под контрактом, на основании которого должен был выступать в Формуле 1, получив место в Toro Rosso в конце 2019-го, – вспоминал О’Вард, принимая участие в подкасте Creativo. – Но Чарли Уайтинг, который уже одобрил выдачу мне суперлицензии, в том году умер. И в FIA не захотели выдавать мне лицензию, потому что я должен был занять место французского гонщика. Так что это было политическое решение».

Судя по всему, речь о Пьере Гасли, которого посреди сезона 2019 года из Red Bull Racing перевели назад в Toro Rosso, поскольку первую половину сезона он провёл не лучшим образом.

После этого О’Варда отправили выступать в Super Formula, чтобы он заработал достаточно баллов для получения суперлицензии, но поскольку он провёл в японской серии не полный сезон, то из этого ничего не вышло.

Далее начались проблемы иного рода: в FIA решили не учитывать результаты Пато в Indy Lights, хотя в 2018 году он стал чемпионом этой молодёжной серии.

«Я заработал достаточно баллов, но они не захотели учитывать очки, которые я набрал в Indy Lights, поскольку тогда в этой серии было мало машин, – продолжил мексиканец. – Они не начислили мне баллов, после чего контракт с Red Bull пришлось расторгнуть…»

В тех пор О’Вард выступает в IndyCar за Arrow McLaren, и его лучшим результатом было 3-е место по итогам чемпионата 2021 года, но в каждом сезоне он по несколько раз поднимался на подиум. Например, в 2024-м он одержал три победы и занял 5-е место в личном зачёте. Кроме того, Пато периодически принимает участие в тренировках в Формуле 1, заменяя кого-либо из гонщиков основного состава McLaren.

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