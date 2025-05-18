Переговоры ведутся. Усик может провести удивительный бой в 2026 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик может провести бой по правилам ММА в 2026 году. Эту информацию недавно рассказал промоутер Пола, а сейчас сам блогер-шоумен подтвердил эту информацию.

«Я хочу драться не только на ринге, но и в клетке. По правилам ММА я бы подрался с Усиком. Подготовку к этому бою я еще не начал, он планируется на 2025 год», – сказал Пол.

Напомним, в ноябре 2024 года боксер-шоумен Джейк Пол победил Майка Тайсона единогласным решением судей – 80-72, 79-73, 79-73. Тайсон потерпел седьмое поражение на профи-ринге.

sport.ua