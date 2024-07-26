Усик назвал свой счет в победном бою с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал свой счет в победном поединке за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсон Фьюри.

«Я считаю, что выиграл бой. Считаю, что я выиграл 7 раундов из 12», – сказал Усик.

Это означает, что Усик выставил счет 115-112. Аналогичный счет также зафиксировал один из судей мегафайта Мануэль Оливер Паломо.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua