Новым руководителем Alpine F1 станет Оливер Оукс?

Мы писали о том, что в этот уик-энд может смениться руководитель команды Alpine. Пока это не подтверждено, но ходят слухи, что Брюно Фамена заменит Оливер Оукс.

Совсем недавно британца называли одним из главных кандидатов на место Кристиана Хорнера в Red Bull, когда в его адрес велось расследование, но потом вопрос закрылся сам собой.

В роли гонщика Оливер Оукс не добился успехов, но основал команду Hitech, которой руководит в молодёжных сериях. Летом прошлого года было объявлено о подаче заявки Hitech GP на участие в Формуле 1, но напрямую она не была принята и Оукс решил попробовать другой вариант.

В случае принятия решения, Оукс станет самым молодым руководителем команды в Формуле 1.

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