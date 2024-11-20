“Ты заставил переосмыслить мою игру”. Роджер Федерер написал трогательное послание Рафаэлю Надалю, который проведет свой последний турнир

Роджер Федерер написал специальное послание Рафаэлю Надалю, который готовится провести свой последний профессиональный турнир. Сегодня, в Малаге, испанец в составе национальной сборной примет участие в четвертьфинале Кубка Дэвиса против команды Нидерландов



«Vamos, Рафа! Пока ты готовишься закончить карьеру, мне есть кое-что сказать, прежде чем меня, возможно, переполнят эмоции.

Начнем с очевидного: ты побеждал меня много раз. Больше раз, чем я смог обыграть тебя. Ты бросал мне вызов так, как никто другой не смог бы. На грунте мне казалось, что я пришел к тебе домой, ты заставлял меня работать больше, чем я мог себе представить, просто для того, чтобы остаться в матче. Ты заставил переосмыслить мою игру. И это зашло настолько далеко, что я менял размер головы ракетки в надежде получить какое-то преимущество.

Я не очень суеверный человек, но ты вывел это на новый уровень. Весь твой процесс и все ритуалы. То, как ты ставишь бутылки с водой, как игрушечных солдатиков, поправляешь волосы, форму Все это очень интенсивно. По секрету, мне все это нравилось. Потому что это было так уникально – это было так в твоем стиле.

И, знаешь, Рафа, ты заставлял меня наслаждаться игрой еще больше.

Окей, может, не с самого начала. После АО 2004 я впервые стал первой ракеткой мира. Тогда мне казалось, что я на вершине мира. Я там и был – до тех пор, пока через два месяца спустя ты не вышел на корт в Майами в своей красной безрукавке, показывая все эти бицепсы, уверенно победив меня. И та шумиха, которую я слышал вокруг тебя, о том, что уникальный молодой игрок с Майорки – талант поколения, который когда-то выиграет «мэйджор», не был просто хайпом.



Мы оба были в начале пути и прошли его вместе. 20 лет спустя, Рафо, я должен сказать: «Какой удивительной была твоя карьера». 14 титулов Ролан Гаррос – это история! Ты заставил Испанию гордиться тобой… и весь теннисный мир.

Я продолжаю думать о наших общих моментах. Как мы вместе продвигали спорт. Играли тот матч на грунтово-травяном корте в Битве покрытий. Били рекорды по посещаемости матча перед более чем 50 тысячами болельщиков в Кейптауне. Как все время сильно смешили друг друга. Изнуряли друг друга на корте, а затем, иногда почти в буквальном смысле, поддерживали друг друга во время церемоний награждения.

Я все еще благодарен тебе за то, что ты пригласил меня на Майорку, чтобы открыть академию 2016 года. Хотя, вообще-то, я сам себя пригласил. Я знал, что ты слишком вежлив, чтобы настаивать на том, чтобы я приехал, но я не хотел этого пропустить. Ты всегда был примером для детей по всему миру, поэтому я и Мирка были очень рады, что все наши дети тренировались в твоих академиях. Они получили огромное удовольствие и узнали так много нового – как тысячи других юных игроков. Хотя я и переживал, что мои дети вернутся домой, играя в теннис как левши.

Затем был Laver Cup в Лондоне 2022 года. Мой последний матч. Для меня было самым важным, что ты был на моей стороне не соперником, а напарником. Возможность разделить корт с тобой в тот вечер и те слезы всегда будут одними из самых особенных моментов моей карьеры.



Рафа, я знаю, что ты сконцентрирован на последнем отрезке карьеры. Мы поговорим, когда он пройдет. Пока же я хочу поздравить твою семью и команду, которые сыграли невероятную роль в твоем успехе. И я хочу, чтобы ты знал, что твой старый друг всегда болеет за тебя и будет поддерживать так же громко все, что ты будешь делать в будущем.

Всегда с наилучшими пожеланиями,

твой болельщик,

Роджер»

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль сыграли друг с другом 40 официальных матчей, в которых 24 победы одержал Надаль. 24 раза теннисисты играли друг с другом в финалах (14 побед Надаля) и 9 из них были финалами на “мэйджорах” (6 побед Надаля).



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