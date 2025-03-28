Дэвид Брэбэм поддержит карьеру Патрика Хойзенрёдера

Бывший гонщик Формулы 1, победитель «24 часов Ле-Мана» Дэвид Брэбэм поддержит карьеру 18-летнего австралийца Патрика Хойзенрёдера.

В прошлом году Патрик переехал в Великобританию и вошёл в программу наставничества Brabham Group на предстоящий сезон. Цель – добраться до Формулы 1.

Дэвид Брэбэм: «Я знаю, что путь в Формулу 1 будет трудным, но у Патрика есть скорость, мотивация и желание учиться – все качества, необходимые для успеха в автоспорте».

Хойзенрёдер продолжит начатую в прошлом году европейскую карьеру в чемпионате GB3.

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