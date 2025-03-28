Челси готовится к подписанию защитника Севильи

Как сообщает издание Fichajes, "Челси" определил свой следующий трансферный приоритет – Лоик Баде. Лондонцы готовы потратить 30 миллионов евро, чтобы подписать защитника "Севильи" и укрепить свою оборону на следующий сезон.

Выступления 24-летнего игрока в Ла Лиге привлекли внимание нескольких европейских клубов, но именно "Челси" кажется наиболее решительным сделать окончательный шаг для его подписания.

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"Севилья", которая защитила Баде клаусулой в 60 миллионов евро и контрактом до 2029 года, находится в сильной позиции на переговорах. Однако финансовые трудности клуба могут заставить руководство рассмотреть заманчивое предложение.

В зимнее трансферное окно "Астон Вилла" уже пыталась подписать защитника, но "Севилья" его удержала. Теперь, кроме "вилланов", интерес к Баде проявляет и "Ливерпуль", поэтому "Челси" не будет иметь легкой дороги к трансферу.

Добавим, что в этом сезоне на счету Баде 1 гол и 1 ассист в 24 матчах за "Севилью" во всех турнирах.

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