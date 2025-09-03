“Началась такая политическая истерия”, – Чеферин рассказал, как хотел допустить юношеские сборные России

Президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил, что ранее он хотел вернуть в европейский футбол юношеские сборные России U-17, однако сделать этого не получилось.

"Для нас совершенно очевидно, что война должна прекратиться. Война должна прекратиться. Надеюсь, мы движемся в правильном направлении, но у меня нет информации, кроме как из СМИ. Мы хотели вернуть подростков, юношей и девушек до 17 лет, и даже получили поддержку от нашего исполнительного комитета. Но потом началась такая политическая истерия. На некоторых членов исполнительного комитета было оказано такое давление; они не изменили свое решение, но попросили нас подождать, потому что в частном порядке, лично на них так нападали, что они больше не могли этого выносить.

Я всё ещё считаю, что с детьми нужно обращаться по-другому, потому что, знаете ли, их воспитывают в страхе и ненависти. "Они нас не любят, они нас ненавидят" и так далее. Если бы они приехали играть в Словению, я уверен, словенские дети обняли бы их и поговорили с ними. И англичане, и шотландцы, и австрийцы, и кто угодно… Они бы поняли, что мы им не враги, что нации не являются врагами друг другу. Но политиков это не волнует.

И второе, что ребёнок даже не голосует. Они не поддерживают никаких политиков. И им не разрешают встречаться с детьми из других частей света. Так что это, я думаю, довольно грустно. Но иногда нужно быть прагматичным, а иногда нужно защищать людей, на которых нападают политики-популисты" – сказал Чеферин.