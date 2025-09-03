Майк ТАЙСОН: «Мне не нравится этот бой. Он наберет много веса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Альварес и Кроуфорд

Легендарный боксер Майк Тайсон сомневается, что Теренсу Кроуфорду стоило соглашаться на бой против Сауля Альвареса и подниматься для этого на две весовые категории.

«Мне не нравится этот бой. Кроуфорду нужно сильно подниматься в весе, набирать много массы. У него были проблемы с Мадримовым, а что говорить про Альвареса».

«Кроуфорду не стоило соглашаться. Он, конечно, техничный боксер, но у него нет опыта в этой весовой категории», – сказал Тайсон.

Поединок пройдет в США 13 сентября.

