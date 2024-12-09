«Сюрприз». Самый тяжелый соперник Усика назвал фаворита второго боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Известный латвийский экс-боксер Майрис Бриедис поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Если Тайсон хорошо подготовится, перестанет выпивать и ходить на вечеринки, то Усику будет тяжело. В первом бою я видел шансы обоих равными, или даже немного большими у Усика. Но сейчас я вижу Тайсона фаворитом – 60 на 40. Нас ждет большой сюрприз в этом бою», – сказал Бриедис.

Бриедис дал Усику один из самых тяжелых боев в карьере, проиграв решением судей в 2018 году. Недавно Майрис завершил карьеру.

sport.ua