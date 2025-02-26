Организаторы отменили дуэль взглядов двух боксеров. Испугались драки

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Завтра вечером должна была состояться дуэль взглядов между боксерами среднего веса Коннором Бенном и Крисом Юбенком, однако организаторы отменили традиционное для всех боев мероприятие.

Боксеры в среду подрались раньше времени, когда Юбенк ударил соперника, держа в кулаке куриные яйца.

Это мероприятие проходило в Манчестере, а завтра такая же пресс-конференция в рамках промо-тура должна пройти в Лондоне.

Сообщается, что организаторы не стали отменять пресс-конференцию, но из-за опасения безопасности решили дуэль взглядов больше не проводить.

Ранее была информация, что победитель этого боя выйдет на Сауля Альвареса.

sport.ua