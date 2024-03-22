«Видите, какой стройный»: экс-чемпион мира дал прогноз на бой Усик – Фьюри

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Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Рикки Хаттон считает своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) фаворитом в предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против украинца Александра Усика (21-0, 14 KO).

«Я считаю Тайсона фаворитом, но не таким очевидным, как раньше. Я из команды Фьюри и поддерживаю всех Фьюри, поскольку я очень близок с семьей. Я думаю, что состояние, в котором он оказался перед Фрэнсисом Нганну, было не лучшим.

Он был тяжелее, чем обычно, а Фрэнсис был намного лучше, чем мы думали. Я был в Саудовской Аравии, и это было великолепное событие: все были там, все чемпионы, Эминем пел. Поскольку Нганну проводил свой первый бой в боксе, думаю, Тайсон отнесся к нему слегка легкомысленно.

Но вы видите, в какой форме он сейчас находится – подтянутый и стройный, каким и должен быть. Я думаю, это будет лучшее, что с ним случилось перед боем с Усиком. Он сразу же возьмет все под свой контроль и будет знать, как ему нужно действовать. Думаю, так оно и будет», – поделился Хаттон своим прогнозом на бой с изданием Daily Star.

sport.ua