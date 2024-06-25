Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в хевивейте Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) спустя месяц после поражения в бою за все пояса супертяжелого веса против Александра Усика (22-0, 14 KO) абсолютно уверен, что должен был победить решением судей.

Фьюри буквально заявил следующее: «В восьмом раунде он нанес хороший удар и сломал мне нос, в девятом раунде у него было 10-8, и я отдал ему десятый раунд. Но кроме этого я не давал ему других раундов».

Это означает, что Фьюри выставил счет 116-111, то есть он считает, что выиграл девять раундов, а Усик – только три.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Реванш назначен на декабрь.

sport.ua