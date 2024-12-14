Непобедимый Лозан нокаутировал аргентинца в четвертом раунде

Даниил Лозан

В суботу, 14 декабря, состоялся бой на шоу от промоутерской компании Top Boxing Generation,

Во втором по значимости поединке чемпион Европы 2024 года среди боксеров-любителей до 23 лет Даниил Лозан (12–0, 8 КО) встретился с аргентинцем Ронаном Санчесом (6–3–1, 3 КО).

Украинец полностью контролировал ситуацию в ринге, атаковал комбинированными ударами и отправил во втором раунде соперника в нокдаун.

Аргентинец пытался отвечать, однако так и не сумел перехватить инициативу. В четвертом раунде рефери остановил одностороннее избиение.

Итог – досрочная победа украинского боксера.

sport.ua