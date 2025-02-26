Всемирный совет утвердил два пит-стопа в Монако

Сегодня состоялось первое в 2025 году заседание Всемирного совета FIA, на котором был официально утверждён ряд ранее принятых решений. В частности, принято предложение Комиссии Формулы 1 о проведении двух обязательных пит-стопов на Гран При Монако. Требование распространяется как на гонку на сухой трассе, так и в условиях дождя.

В этом году во время гонки в Монако обязательно использовать не менее трёх комплектов шин. Если гонка проходит по сухой трассе, то необходимо использовать не менее двух разных составов сликов. Ожидается, что принятое нововведение позволит повысить зрелищность на трассе, на которой традиционно мало обгонов.

Кроме того, Всемирный совет утвердил ряд календарей на сезон 2025 года, в том числе календари Формулы 1, Формулы 2, Формул 3, Формулы Е и других серий. Никаких изменений в ранее опубликованные версии не вносилось, поэтому сегодняшнее утверждение стало простой формальностью.

Следующее заседание Всемирного совета пройдёт 10 июня в Макао, 16 октября – заседание будет виртуальным, а заключительная в году Генеральная ассамблея FIA запланирована на 10 декабря и пройдёт в Ташкенте, столице Узбекистана. Там же состоится и награждение чемпионов по итогам сезона.

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