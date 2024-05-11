На пит-лейн в Монако построен новый комплекс Garage 1

За один месяц в Монако пройдёт несколько ярких событий: этап Формулы E уже состоялся в конце апреля, сейчас в самом разгаре Исторический Гран При, а 26 мая легендарная городская трасса примет классическую гонку Формулы 1, к которой здесь готовятся особым образом.

Прежде всего к Гран При Монако приурочено открытие нового комплекса боксов, расположенного у въезда на пит-лейн. В этом 5-этажном здании кроме гаражей также расположена гостевая зона для публики категории VIP.

Сооружение заметное, ведь оно намного выше, чем старый пит-билдинг, в котором всего три этажа. Здание получило название Garage 1 и частично использовалось уже в дни этапа Формулы E.

На втором и на третьем этажах находятся офисы, а всё, что выше, отдано под комфортабельные гостевые зоны. Кстати, именно благодаря Garage 1 на пит-лейн появится место для 11-й команды, когда и если такая появится в Формуле 1.

С верхних этажей и террасы открывается прекрасный вид на пит-лейн, на гавань и ту часть трассы, которая проходит в районе плавательного бассейна.

Князь Альбер II уже побывал в Garage 1, поэтому можно сказать, что его открытие фактически состоялось. Реализация проекта заняла два года, но проходила по оригинальной технологии: конструкция здания состоит из 45 модулей, которые собираются на пяти платформах. По словам Ронана Ле Галлу, отвечающего за инфраструктуру трассы, «Это что-то вроде конструктора Lego, но только большого размера».

В сентябре прошлого года во французском городе Нанте стартовала решающая стадия строительства, и сначала все модули были собраны и прошли тщательную проверку, затем были перевезены в Монако и смонтированы на новом месте всего за пару ночей. Эта работа была проведена силами 30 человек.

«Мы хотели, чтобы наша трасса отвечала стандартам, которым соответствуют все новые автодромы, и все мы, кто имел отношение к этому проекту, по-настоящему им гордимся», – подытожил Ле Галлу.

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