Рим. Ангелина Калинина против Марии Саккари в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сыграет за место в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме. Поединок против восьмой ракетки мира Марии Саккари откроет игровой день 12 мая на Центральном корте в 12:00 по киевскому времени

Дата рождения: 07/02/1997 (27 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост: 180 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 25 (22/05/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 356/204

Призовые за карьеру: $3,413,254

Дата рождения: 25/05/1995 (28 лет)

Место рождения: Афины, Греция

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 2 (2023 — Guadalajara; 2019 — Rabat)

Высший рейтинг WTA: 3 (21/03/2022)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 461/296

Призовые за карьеру: $12,101,061

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H2H: 1-1

2023 | Индиан-Уэллс (WTA 1000) | Хард | R32 | Саккари — 3:6, 6:2, 6:4

2022 | Истбурн (WTA 500) | Трава | R32 | Калинина — 3:6, 7:5, 6:4

Путь на турнире

Ангелина Калинина

R1: BYE

R2: Леся Цуренко (Украина, №44) 2:0, отказ

Мария Саккари

R1: BYE

R2: Варвара Грачева (Франция, №88) 6:2, 6:2

История на турнире

Ангелина Калинина — 6/1 | Калинина третий раз выступает в Риме. В прошлом году она дошла на этом турнире до финала, в котором уступила Елене Рыбакиной.

Мария Саккари — 12/6 | Саккари седьмой раз играет в Риме. Ее лучший результат — полуфинал в 2019 году.

Выступления на грунте (на 12.05.2024):

Ангелина Калинина — 174/71 (5/3 в этом году)

Мария Саккари — 173/98 (6/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Ангелина Калинина — 11/12

Grand Slam — 0/1 | AO — R1

WTA 1000 — 3/5 | Доха — R2, Дубай — R1, Индиан-Уэллс — R2, Майами — R4, Мадрид — R1

WTA 500 — 2/4 | Брисбен — R2, Аделаида — R1, Абу-Даби — R2, Чарльстон — R3

WTA 250 — 6/2 | Остин — 1/2, Руан — 1/2

Мария Саккари — 17/8

Grand Slam — 1/1 | AO — R2

WTA 1000 — 10/5 | Доха — R2, Дубай — R3, Индиан-Уэллс — Финал, Майами — 1/4, Мадрид — R4

WTA 500 — 3/2 | Абу-Даби — R2, Чарльстон — 1/2

United Cup — 3/0

Последние 5 матчей:

Ангелина Калинина — В, П, П, В, В

Мария Саккари — В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Ангелина Калинина — 2/1 | Помимо двух очных поединков с Саккари, Калинина обыграла Валентини Грамматикопуло на турнире ITF в 2017 году.

Мария Саккари — 11/8 | Саккари в этом году победила Даяну Ястремскую на турнире в Майами.

Ангелина Калинина проведет свой 142-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 71 победа (50%);

Мария Саккари проведет 389-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 226 побед (58%);

Ангелина Калинина сыграет 45-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 24 победы (53%).

Мария Саккари сыграет 126-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 78 побед (62%);

Ангелина Калинина проведет 14-й поединок против теннисистки топ-10 и будет бороться за свою 5-ю победу. В этом сезоне украинка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко.

Победительница этого матча получит 52 480 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — 30 435 евро призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает фавориткой матча Марию Саккари и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,33. На победу Ангелины Калининой предлагается коэффициент — 3,40.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Марии Саккари с коэффициентом — 1,36. Успех Ангелины Калининой оценивается коэффициентом — 3,60.

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btu.org.ua