Вольфф: В Венгрии W15 пройдёт очередную проверку

Гонщики Mercedes одержали победы на двух предыдущих этапах, и теперь команда с воодушевлением готовится к этапам в Венгрии и Бельгии, разделённым лишь недельным интервалом, после чего наступит долгожданный летний перерыв в чемпионате.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мы отправляемся на предстоящие два этапа с новыми силами. Мы продолжаем прогрессировать и благодаря скорости W15 добились отличных результатов в недавних гонках в Австрии и Сильверстоуне.

При этом команда упорно трудится, стараясь сделать машину ещё эффективнее, ведь мы знаем, что пока она не позволяет бороться за победы в каждый уик-энд. Надеемся, нам удастся выйти на этот уровень. Работа продолжится на двух следующих этапах сезона вплоть до летнего перерыва.

Хунгароринг по характеру отличается от трасс, принимавших пару последних гонок. В отличие от Сильверстоуна там много узких извилистых секций и только одна более-менее длинная прямая. Впрочем, несколько быстрых поворотов там тоже есть, поэтому в Венгрии наша машина пройдёт очередную проверку – там выяснится, действительно ли нам удалось прибавить в скорости при прохождении поворотов разных типов.

Мы готовимся к венгерскому уик-энду, полностью сосредоточившись на задачах, которые перед нами стоят – постараемся с ними справиться как можно лучше. Надеемся, что нам удастся остаться на восходящей траектории и уверенно завершить первую половину сезона».

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