Ландо Норрис: Сузука – одна из моих любимых трасс

На прошлом этапе в Австралии McLaren добилась лучшего результата в сезоне благодаря третьему и четвёртому месту Ландо Норриса и Оскара Пиастри. Теперь гонщики команды с оптимизмом ждут предстоящий Гран При Японии.

Ландо Норрис: «Я с нетерпением жду Гран При Японии на одной из своих любимых трасс. Всегда радостно видеть местных болельщиков, которых переполняет страсть. Кроме того, на этом этапе у нас будет особая раскраска машины, которая классно выглядит.

На прошлой неделе я вернулся на базу в Уокинге, и мы всей командой отпраздновали результат Гран При Австралии. Кроме того, мы изучили собранные данные и вместе с моими инженерами готовились к следующей гонке.

Хорошее начало сезона для нашей команды. Мы сосредоточены на том, чтобы двигаться вперёд и продолжать бороться с соперниками».

Оскар Пиастри: «Следующая гонка в Сузуке! С Гран При Японии у меня связаны приятные воспоминания, ведь на этой трассе я впервые поднялся на подиум вместе с напарником. После четвёртого места в Австралии, где мы хорошо поборолись, команда полна решимости продолжать прибавлять, чтобы добиться ещё одного хорошего результата.

Мне очень нравится раскраска машины, которую мы используем в Японии. Кроме того, хочется поскорее увидеть болельщиков и окунуться в удивительную атмосферу. Сузука – отличное место и классная трасса».

Андреа Стелла, руководитель команды: «После успешного выступления в Австралии, мы отправляемся в Японию. В Сузуке интересная трасса, одна из самых любимых среди гонщиков. Особенности гоночного кольца создают сложности, но способствуют интересным гонкам.

В прошлом мы хорошо выступали на этой трассе, но должны помнить о шагах, которые ещё необходимо сделать. Однако финиш на подиуме в Австралии стал хорошим напоминанием, что команда на правильном пути, и мы просто должны оставаться сосредоточенными на своих задачах и придерживаться плана – тогда результаты придут».

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