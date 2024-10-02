«Я не верю, но если...» Тренер Дюбуа назвал победителя боя Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Дон Чарльз, тренер известного боксера в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, поделился ожиданиями от реванша между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Я не дискредитирую Усика. Вы должны восхищаться тем, что этот человек сделал. Он гений. Он объединил пояса в тяжелом весе, стал абсолютом в супертяжелом. Надо отдать ему должное. Я отдаю ему должное. Он феноменальный. Он великий боец своего поколения, независимо от того, что произойдет дальше. Мы наслаждаемся возможностью провести с ним реванш. Я не верю, что он победит Фьюри во второй раз, верю, что Тайсон победит его. Но если он будет тем, с кем будет драться Даниэль, мы будем рады этой возможности».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua