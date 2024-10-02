ЛЧ. Байер – Милан 1:0. Фармацевты обезвредили дьяволов

Подопечные Фонсеки слишком поздно проснулись

Getty Images / Global Images Ukraine

Скорость и динамика против консерватизма и опыта. "Россонери" рванули с первых секунд, и буквально мгновенно надорвались. Уже с третьей минуты инициатива и мяч полностью перешли к ногам подопечных Хаби Алонсо.

"Фармацевты" сразу несколько раз были очень близки к тому, чтобы размочить счет, обстреливая ворота Меньяна. Однако, француз в невероятных прыжках спасал "дьяволов".

На экваторе первого тайма действующему чемпиону Германии все-таки удалось прошить вратаря итальянцев. Тео проспал верховую передачу из глубины на Фримпонга – последний прорвался и точно подал на голову Бонифейсу. Но, взятие ворот не было зафиксировано из-за офсайда. Все же капитан "Милана" не потерял своего визави, а делал все правильно.

"Байер" продолжал создавать позиционные атаки и давить на оборону миланцев. На что со своей стороны гости ответили первым ударом в створ лишь за несколько минут до перерыва.

Очень хотел нарисовать контакт в штрафной площадке немцев Абрахам. А Фонсека прыгал в тренерской зоне и требовал 11-метровый. Однако, Пауло, увы – здесь не УПЛ. Хотя, и справедливости ради – определенное касание здесь все же было. Но на самом высоком уровне арбитры при нулевом счете редко такое ставят.

Первая половина была абсолютно и полностью за хозяевами, хотя нужно было добавлять в завершающей стадии.

Во втором тайме встречи сценарий игры не изменился от слова совсем. Гол от подопечных испанского коуча назревал уже давно и в конце концов пришел. Снова в забитом мяче, только на этот раз уже чистом, приняла участие вышеупомянутая пара Фримпонг-Бонифейс. Голландец пробил в Меньяна, а нигериец расстрелял пустые ворота.

Несмотря на равный показатель владения мячом, "Байер" держал игру под тотальным контролем. Леверкузенцы действовали значительно интереснее и были на шаг впереди своих итальянских соперников на каждом клочке поля, и в каждом игровом компоненте.

Со стороны "Милана" какой-то реакции или фидбека дождаться было трудно. Дальние выстрелы и немногочисленные выходы на ударные позиции – в принципе от "россонери" все. Здесь должен был вступить в игру главный тренер "дьяволов", и он вступил. Ротация Абрахама на Морату действительно оживила игру гостей впереди. Как минимум, появились целенаправленные удары.

Однако, опять же, ну как же грамотно действовала команда Хаби Алонсо. Даже в такие приливы активности от футболистов в белой форме, немцы не закрывались и методично выжимали подопечных Пауло Фонсеки со своей половины поля.

Если возвращаться к "Милану", то в отличие от первой части этого противостояния, во второй половине у "дьяволов" начала прослеживаться здоровая игровая агрессия и желание. Все в этом мире не идеально. И даже этот "Байер". Ближе к финальному свистку хозяева ощутимо расслабились и начали много позволять своим оппонентам. Что едва не вылилось в гол итальянцев. Эрнандес не без помощи рикошета попал в перекладину, а мяч подло после удара головой Мораты разминулся со стойкой. Переправить кожаного в сетку мог Фофана, но Юссуф понадеялся на партнера и не хотел залезть в положение "вне игры". Француз хотел как лучше, а получилось как всегда…

"Милан" действительно был близок, чтобы забрать хотя бы одно очко с "Бай-Арены". Однако, финальный штурм гостей не принес никаких дивидендов. За исключением, наверное, последних 20-25 минут "Байер" доминировал на поле и в целом закономерно победил. В то же время, бросать так играть в Лиге чемпионов, при таком скользком счете… Это в будущем может конвертироваться в очень плачевный опыт. Благо для немцев, в этот вечер соперник слишком поздно проснулся и не наказал их.

В сухом остатке, на данный момент на поприще главного еврокубка, имеем стопроцентный результат для команды Алонсо – две победы из двух. И на 180 градусов противоположный итог для коллектива Фонсеки – два фиаско.

Немцы были более организованными и показали значительно лучшую структуру.

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

2-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 1-е октября

Германия, Леверкузен. Стадион "Бай-Арена"

"Байер" – "Милан" 1:0

Отмененный гол: Бонифейс 21 (офсайд)

"Байер": Градецки (к) – Инкапие, Та, Тапсоба – Гримальдо (Белосян 89), Гарсия (Андрих 75), Джака, Фримпонг – Адли (Паласиос 82), Вирц (Телла 89) – Бонифейс (Терье 75).

Запасные: Коварж (в), Ломб (в), Андрих, Артур, Белосян, Гофманн, Мукиеле, Паласиос, Телла, Терье, Шик.

Главный тренер – Хаби Алонсо.

"Милан": Меньян – Эрнандес (к), Томори, Габбия, Эмерсон – Лофтус-Чик, Рейндерс, Фофана – Леау, Пулишич (Чуквуэзе 80) – Абрахам (Мората 62).

Запасные: Нава (в), Торриани (в), Калабрия, Мората, Муса, Окафор, Павлович, Терраччано, Тиав, Чуквуэзе.

Главный тренер – Паулу Фонсека.

Предупреждения: Гарсия 9, Фримпонг 74, Мората 84, Чуквуэзе 90+4.

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария).

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