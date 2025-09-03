Льюис Хэмилтон представил шлем для Гран При Италии

На домашнем Гран При Италии команда Ferrari выступит на машинах специальной раскраски, посвященной Ники Лауде и 50-летию его первого титула в составе Скудерии.

Отдаст дань уважения австрийскому чемпиону и Льюис Хэмилтон – британский гонщик представил дизайн шлема, в котором выступит в Монце. Традиционные для Льюиса жёлтые цвета разбавлены белыми акцентами, а на самом шлеме нанесено имя Ники Лауды.

Льюис Хэмилтон уже выступал в шлеме с именем Ники Лауды. Произошло это на Гран При Монако 2019 года – первой гонке после смерти Лауды. Тогда Льюис стартовал с поула и одержал победу, которую посвятил памяти Ники.

