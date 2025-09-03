Монтрё. Олейникова впервые вышла в четвертьфинал соревнований WTA 125

Александра Олейникова выиграла матч второго круга на турнире в Швейцарии



Монтрё, Швейцария • 1-7 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Александра Олейникова (Украина) – Теодора Костович (Сербия, Q) 6:2, 6:3

По ходу сегодняшнего матча, который длился чуть больше полутора часа, украинская теннисистка выиграла четыре гейма на подаче Костович и отыграла все пять брейк-поинтов.

Олейникова четвертый раз сыграла на стадии второго круга турнира WTA 125 и впервые пробилась в четвертьфинал.

Дальше Александра сыграет с победительницей противостояния Симона Вальтерт (Швейцария, 7) – Карсон Бренстайн (Канада).

