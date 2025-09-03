Реал отказал Сити в трансфере Александер-Арнольда

Мадридский «Реал» определился с позицией по поводу интереса «Манчестер Сити» к английскому защитнику Тренту Александер-Арнольду. Испанский клуб дал четкий сигнал – футболист не продается. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По данным испанских СМИ, «Сити» пытался заполучить правого защитника во время последнего трансферного окна. Лично Пеп Гвардиола хотел видеть Александер-Арнольда в своей команде, однако «Реал» категорически отказался обсуждать продажу игрока.

Несмотря на высокую конкуренцию за место в составе с Дани Карвахалем, Трент Александер-Арнольд не собирается покидать мадридский клуб. Более того, англичанин не рассматривает возвращение в АПЛ и намерен закрепиться в «Реале».

После перехода из «Ливерпуля» защитник уже провел восемь матчей за «Реал» и отметился двумя голевыми передачами, быстро став важной частью команды Карло Анчелотти.

