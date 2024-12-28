Список лучших бомбардиров НХЛ на 28 декабря: Маккиннон лидирует с 60 очками

Нэйтан Маккиннон. Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон сделал ассистентский хет-трик в матче с «Ютой» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Канадец набрал 60 (14+46) очков в этом сезоне и является лидером бомбардирской гонки.

Форвард «Эвеланш» Микко Рантанен забил гол в матче с «Ютой» и набрал 53-е (20+33) очко. 28-летний финн поднялся на второе место в списке бомбардиров. Третьим идет форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 52 (24+28) очка. По 50 очков набрали нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (23+27) и форвард «Тампы» Никита Кучеров (15+35).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 декабря:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 60 (14+46) очков в 37 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 53 (20+33) очка в 37 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 (24+28) очка в 34 матчах

4. Никита Кучеров («Тампа») — 50 (15+35) очков в 30 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 50 (23+27) очков в 34 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 49 (15+34) очков в 31 матче

7. Митч Марнер («Торонто») — 49 (13+36) очков в 36 матчах

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