В Киеве на ринг вышли ветераны войны, прошедшие протезирование

Spartabox Faniian Promotions. Дмитрий Попов и Сергей Папазов

25 января в киевском Дворце спорта состоялся большой вечер бокса от компании Spartabox Faniian Promotions.

В главном событии шоу обладатель титула WBO Global Арам Фаниян (26–2, 6 КО) одолел единогласным решением судей аргентинского боксера Николаса Хару (13–7, 7 КО).

Кроме того в ринг вышли ветераны войны, прошедшие протезирование – Юрий Шеверак, Станислав Зорий, Дмитрий Попов и Сергей Папазов.

«На шоу от Spartabox Faniian Promotions состоялись поединки, коснувшиеся сердца каждого зрителя. Наши воины, ветераны войны, потерявшие конечности, защищая нашу страну, вышли на ринг, чтобы еще раз доказать: нет ничего, что может остановить человека с большим сердцем.

Я смотрела на вас, ребята, с волнением, гордостью и восхищением. Благодарю вас за то, что своей смелостью вдохновляете всех нас, учите никогда не сдаваться и верить в себя даже в самых сложных обстоятельствах.

Вы – настоящие герои, наша гордость и пример для подражания. Мы гордимся вами и безгранично благодарны за все! Слава героям Украины», – прокомментировала этот вечер экс-чемпионка мира Алина Шатерникова.

sport.ua