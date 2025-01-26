Кларксон: Льюис вообще кто? Гонщик? Или суперзвезда?

Джереми Кларксон, знаменитый британский телеведущий, известный всему миру по таким программам, как Top Gear, Grand Tour и «Ферма Кларксона», в своей колонке на страницах лондонского таблоида The Sun раскритиковал Льюиса Хэмилтона за то, как семикратный чемпион мира обставил своё первое появление на базе Ferrari в Маранелло.

«Если он так хочет завоевать восьмой титул, то можно было бы предположить, что он появится на базе команды и сразу проявит интерес к секретам её машины, чтобы понять, каким образом можно в полной мере раскрыть возможности её гоночного арсенала, – рассуждал Кларксон в характерном для него подчёркнуто язвительном тоне. – Вместо этого он прибыл на внедорожнике, будучи в костюме и при галстуке, и позировал фотографам.

Потом он пошёл общаться с болельщиками…, после чего ему устроили экскурсию по штаб-квартире команды, и мы видели, как инженеры перед ним расшаркивались и аплодировали ему. И только в среду он наконец-то отправился на трассу, чтобы покататься на трёхлетней машине Ferrari.

Мне сказали, что его новый дом расположен вовсе не по соседству с базой команды, а в Милане. И что перемещается он даже не серийном спорткаре Ferrari, а предпочитает вертолёт, предоставленный ему компанией Fiat. Льюис вообще кто? Гонщик? Или суперзвезда?..

Хэмилтону предстоит заняться делом, и его задача в том, чтобы опередить Шарля Леклера, своего напарника, который говорит по-итальянски, знает эту команду, не тратит так много времени на фотосессии и считается одним из самых быстрых гонщиков.

Возможно, Льюис в курсе всего этого. Или, может быть, он подписал контракт с Ferrari по иной причине, поскольку знает, что пик его формы уже позади, но ему не хочется уходить в отставку, так и не став гонщиком самой знаменитой команды. Как бы то ни было, я желаю ему успеха».

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