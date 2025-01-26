“Помочились” на трофей финалистки. Отвратительное поведение Соболенко и ее команды после поражения на Australian Open

Первая ракетка мира вместе со своим бойфрендом и членами тренерского штаба по-своему справлялись с эмоциями после проигрыша в финале против Мэдисон Кис



В объективы камер, работающих за кулисами Australian Open, попал эпизод, как Арина Соболенко и ее команда (как минимум тренер по физической подготовке Джейсон Стейси и бойфренд Георгиос Франгулис) имитировали мочеиспускание на тарелку, которую как трофей презентуют финалистке Australian Open.

В предыдущие два сезона Соболенко побеждала в финалах турнира, а в этом розыгрыше уступила в трех сетах американке Мэдисон Кис. “Нейтральная” первая ракетка мира вчера продемонстрировала бурную реакцию на корте после проигрыша.



Фото: Getty Images.

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