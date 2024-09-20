Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа принял участие в блиц-опросе и выбрал между лучшими боксерами в мире. Дюбуа считает, что бывший чемпион мира Джордж Форман был сильнее Владимира Кличко, но слабее его брата Виталия.
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– Джордж Форман
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– Джордж Форман
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– Джордж Форман
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– Леннокс Льюис
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– Даниэль Дюбуа
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Ранее Виталий Кличко рассказал, за кого будет болеть в мегафайте Джошуа – Дюбуа.