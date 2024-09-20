Дюбуа рассказал, кто из братьев Кличко смог бы победить Джорджа Формана

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа принял участие в блиц-опросе и выбрал между лучшими боксерами в мире. Дюбуа считает, что бывший чемпион мира Джордж Форман был сильнее Владимира Кличко, но слабее его брата Виталия.

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– Джордж Форман

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– Джордж Форман

– Джордж Форман или Владимир Кличко?

– Джордж Форман

– Джордж Форман или Виталий Кличко?

– Виталий Кличко

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– Леннокс Льюис

– Леннокс Льюис или Энтони Джошуа?

– Леннокс Льюис

– Леннокс Льюис или Даниэль Дюбуа?

– Даниэль Дюбуа

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– Даниэль Дюбуа

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– Даниэль Дюбуа

Ранее Виталий Кличко рассказал, за кого будет болеть в мегафайте Джошуа – Дюбуа.

sport.ua