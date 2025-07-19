Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко и Соломон Дакрес

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большое шоу бокса с поединком за абсолют.

Главным событием станет бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниель Дюбуа (Великобритания).

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Помимо Усика, в субботу в Великобритании также свой бой проведет представитель Украины Владислав Сиренко (22–0, 19 КО). 30-летний украинец встретится с британцем Соломоном Дакресом (9–1, 3 КО).

Поединок Сиренко и Дакреса запланирован третьим противостоянием андеркарда. Ориентировочное время начала боя – 22:00. Запланировано 10 раундов.

Сиренко наконец выходит на сильную оппозицию. С Дакресом может быть сложно

Владислав Сиренко – Соломон Дакрес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.

Владислав Сиренко – Соломон Дакрес Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире

Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022

1.15

26.00

5.35

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