Вечером 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большое шоу бокса с поединком за абсолют.
Главным событием станет бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниель Дюбуа (Великобритания).
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Помимо Усика, в субботу в Великобритании также свой бой проведет представитель Украины Владислав Сиренко (22–0, 19 КО). 30-летний украинец встретится с британцем Соломоном Дакресом (9–1, 3 КО).
Поединок Сиренко и Дакреса запланирован третьим противостоянием андеркарда. Ориентировочное время начала боя – 22:00. Запланировано 10 раундов.
Сиренко наконец выходит на сильную оппозицию. С Дакресом может быть сложно
Владислав Сиренко – Соломон Дакрес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию поединка проводит видеосервис MEGOGO.
Владислав Сиренко – Соломон Дакрес Смотреть трансляцию Трансляция матча В эфире
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