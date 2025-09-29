ФИФА меняет правила: добивание пенальти будет запрещено

ФИФА анонсировала изменения, которые могут существенно повлиять на правила футбольных матчей. В ближайшем будущем планируется запретить добивание мячей после удара с пенальти. Это означает, что если мяч не окажется в воротах, игроки не смогут попытаться добить его. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Изменение касается того, что теперь в случае неудачного пенальти будет назначен удар от ворот, вне зависимости от того, как мяч отскочит после удара. Игроки, ожидающие добивания возле штрафной, уже не смогут вмешиваться в игру, а также исчезнут желтые карточки за преждевременный старт. Однако остаются вопросы, как будут учитываться ситуации, когда мяч отскакивает от штанги или перекладины, но не касается вратаря.

Эту реформу активно поддерживает глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, который считает, что новые правила улучшат игру и облегчат работу судей. Вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино они уже согласовали этот проект. Коллина также выразил мнение, что такая мера будет полезна для вратарей, которым и так тяжело отбивать пенальти.

По информации, изменения могут вступить в силу с сезона 2026/27, а чемпионат мира 2026 года в Канаде, Мексике и США станет последним крупным турниром, где будут разрешены добивания. Однако перед этим изменения должны быть утверждены Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), который имеет право изменять правила игры.

