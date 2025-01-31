Кристиан Хорнер: Хэмилтон в Ferrari – громкая афиша

Кристиан Хорнер считает, что переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari станет одним из самых ярких событий нового сезона Формулы 1. При этом руководитель Red Bull Racing предсказывает очень плотную борьбу за титул в 2025 году.

Кристиан Хорнер: «Я видел несколько фотографий, и считаю, что красный цвет ему подходит. Этот переход пойдёт на пользу всей Формуле 1. Льюис Хэмилтон в Ferrari – действительно громкая афиша. Нас ждёт ещё один зрелищный сезон.

Полагаю, борьба на трассе получится невероятно плотной, поскольку четыре команды выступают на одном уровне. Будет очень напряжённо, поэтому вы сами можете выбрать, на кого сделать ставку.

McLaren и Ferrari будут сильны, тогда как Mercedes есть что доказывать. У нас может получиться звёздный год».

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