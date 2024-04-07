Джошуа назвал победителя боя Майк Тайсон – Джейк Пол

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) высказал мнение о вероятном исходе поединка между 57-летним экс-чемпионом в хэвивейте Майком Тайсоном и 27-летним видеоблогером Джейком Полом.

«Я молюсь, чтобы Тайсон ушел с ринга здоровым. Я думаю, что Джейк Пол победит только потому, что он молод. Это единственная причина.

Пол против Тайсона – последний блокбастер в поединке с молодым парнем для стареющего боксера», – заявил Джошуа.

Напомним, проведение боя Майк Тайсон – Джейк Пол запланировано на 20 июля.

Ранее сообщалось, что стал известен статус боя между Тайсоном и Полом.

sport.ua