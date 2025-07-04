«Он больше этого заслужил». Энтони Джошуа – о реванше Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа.

«Реванш Усик – Дюбуа? Пусть ребята делают свое дело. Это замечательный поединок, но меня это не касается. Давайте поговорим о вещах, которые беспокоят меня.

Буду ли я драться с победителем этого реванша? Есть Джозеф Паркер, он больше этого заслужил», – сказал Энтони.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua