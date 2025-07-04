Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

"Челси" уже получил неплохую пощечину от другого бразильского соперника на групповом этапе. Теперь у них снова матч против коллектива из Бразилии и им точно нужно делать выводы и работать над ошибками. Не будет ли недооценки соперника и смогут ли лондонцы обыграть именитый "Палмейрас"? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени в субботу, 5 июля.

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Клубный чемпионат мира, 1/4 финала

5 июля. 04:00. Филадельфия. "Линкольн Файненшел Филд"

Главный судья: Алиреза Фагани (Иран)

Трансляция: Суспільне Спорт

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Трансляция матча “Палмейрас” — “Челси” Смотреть трансляцию

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