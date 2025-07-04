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Футбол

Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    • "Челси" уже получил неплохую пощечину от другого бразильского соперника на групповом этапе. Теперь у них снова матч против коллектива из Бразилии и им точно нужно делать выводы и работать над ошибками. Не будет ли недооценки соперника и смогут ли лондонцы обыграть именитый "Палмейрас"? Скоро узнаем.

    Стартовый свисток прозвучит в 04:00 по киевскому времени в субботу, 5 июля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

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    Клубный чемпионат мира, 1/4 финала

    5 июля. 04:00. Филадельфия. "Линкольн Файненшел Филд"

    Главный судья: Алиреза Фагани (Иран)

    Трансляция: Суспільне Спорт

    Трансляция матча

    Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    В эфире

    Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного Чемпионата Мира

    Трансляция матча “Палмейрас” — “Челси” Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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