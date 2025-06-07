В Porsche создали уникальную версию гиперкара 963

Подтвердилось то, о чём автоспортивная пресса начала писать месяца полтора назад: компания Porsche действительно представила дорожную версию своего гиперкара, который изначально создавался исключительно для гонок на выносливость.

Впечатляющая машина получила индекс 963 RSP, и её дебют приурочен к предстоящему марафону «24 часа Ле-Мана», который пройдёт в следующий уик-энд. О том, что исторические корни подобного проекта связаны с победой Porsche в легендарной гонке 1970 года, мы рассказывали, и вчера по улицам и дорогам Ле-Мана проехали две машины: уникальный экземпляр спортпрототипа 917, построенный 50 лет назад по заказу итальянского графа Грегорио Росси ди Монтелера, и новейший автомобиль Porsche 963 RSP.

Его созданием занимались специалисты Porsche Motorsport, объединив усилия с командой Porsche Penske, выступающей в WEC. Кстати, буквы RSP в названии дорожного гиперкара – это инициалы легендарного Роджера Пенске (Roger Searle Penske), бывшего гонщика, а ныне успешного предпринимателя и владельца команд, выступающих во многих чемпионатах – достаточно упомянуть IndyCar, WEC и Формулу E.

Фактически машина построена по личному заказу мистера Пенске и существует в единственном экземпляре. Она оборудована всей необходимой светотехникой, т.е. указателями поворотов и стоп-сигналами, а также звуковым сигналом; у неё более высокий, чем у гоночного гиперкара, дорожный просвет, на ней установлены 18-дюймовые всепогодные шины с протектором, а салон отделан дорогой кожей. Разумеется, климатическая установка там тоже есть.

Сесть за руль доверили Тимо Берхарду, ветерану немецкого автоспорта, бывшему заводскому гонщику Porsche, трёхкратному победителю «Ле-Мана».

«Воспоминания об этом опыте я сохраню на всю жизнь, – с восторгом поделился он. – Когда я ехал на такой машине по обычным дорогам, а рядом ехала Porsche 917, то испытывал совершенно нереальные впечатления. Поведение машины было идеальным, несколько более дружественным по сравнению с обычным гиперкаром 963, и пилотировать было намного комфортнее, в том числе и потому, что не надо было облачаться в гоночный комбинезон и шлем».

В движение машина приводится гибридной силовой установкой, в основе которой двигатель V8 рабочим объёмом 4,6 л от модели 918 Spyder, и вместе с электрической частью она развивает 671 л.с.

В ближайшие дни Porsche 963 RSP будет выставлена в паддоке кольца Сартэ, пока там будет проходить подготовка к «24 часам Ле-Мана» и сам марафон (с 11 по 15 июня), после чего займёт своё место в заводском музее Porsche в Штутгарте. Но это не станет её постоянным пристанищем, и в июле она примет участие в программе традиционного Фестиваля скорости в британском Гудвуде.

Когда Урса Куратле, директора заводской программы Porsche LMDh, спросили, есть ли шанс, что такая машина будет выпускаться серийно, он ответил: «Конечно, мы не станем строить ещё один точно такой же экземпляр, поскольку такова природа этого уникального проекта. Но… никогда не говори никогда. Задача компании Porsche прежде всего в том, чтобы продавать автомобили, и если появится возможность несколько позже повторить этот опыт, то почему бы и нет».

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