Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг дисквалифицированы

Стюарды Гран При Монако дисквалифицировали гонщиков Haas Кевина Магнуссена и Нико Хюлкенберга из протокола квалификации. Причина – несоответствие заднего антикрыла техническому регламенту.

Команда пояснила, что в Монако впервые использует заднее антикрыло новой версии, и признала ошибку в расчётах. Заднее антикрыло прошлой спецификации полностью соответствует регламенту.

Стюарды приняли формальное решение о допуске Магнуссена и Хюлкенберга к участию в гонке. У Нико 19-е место на старте, у Кевина – 20-е.

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