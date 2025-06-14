Штутгарт. Шелтон впервые вышел в полуфинал на траве и гарантировал себе дебют в топ-10

На турнире АТР 250 в Германии состоялись четвертьфинальные поединки



Штутгарт, Германия • 9-15 июня • трава • €778,445

Действующий чемпион: Джек Дрэйпер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 1) – Брэндон Накашима (США, 6) 7:5, 6:4

Бен Шелтон (США, 3) – Иржи Легечка (Чехия, 8) 6:4, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) – Джастин Энгель (Германия, WC) 7:6(3), 6:3

Тэйлор Фритц (США, 2) – Мартон Фучович (Венгрия, Q) 6:3, 6:4

• Александр Зверев провел четвертый поединок против Брэндона Накашимы и четвертый раз его победил. Немецкий теннисист третий раз в сезоне дошел до полуфинала (все на разных покрытиях) и сыграет на этой стадии на траве впервые с прошлогоднего турнира в Галле. Следующим соперником Зверева станет еще один представитель США – Бен Шелтон, которого Александр обыграл в этом году на турнире в Мюнхене (общий счет противостояния 2-0 в пользу Зверева).

• Бен Шелтон за час победил Иржи Легечку, подав 18 эйсов и сделав по одному брейку в каждом сете. Американец третий раз в сезоне сыграет в полуфинале турнира АТР и впервые в карьере дошел до этой стадии на траве. Благодаря выходу в 1/2 финала Шелтон гарантировал себе дебют в топ-10 мирового рейтинга в понедельник и он станет седьмым теннисистом (первым американцем) рожденным в 2000-х, кому удалось войти в топ-10.

• Феликс Оже-Альяссим остановил 17-летнего Джастина Энгеля, который впервые играл в 1/4 финала на уровне АТР-тура. Канадский теннисист проведет уже шестой полуфинал в этом сезоне и первый на траве с 2022 года (Хертогенбос). Следующим соперником Оже-Альссима будет седьмой номер рейтинга АТР Тэйлор Фритц, которому канадец проиграл два из трех очных поединка.

• Тэйлор Фритц взял реванш у Мартона Фучовича за поражение в четвертьфинале этого турнира в 2023 году. Фритц третий раз в этом году дошел до полуфинала. На траве он сыграет на этой стадии четвертый раз и впервые с прошлогоднего турнира в Истбурне, где он выиграл титул.

btu.org.ua