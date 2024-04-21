Чемпионка двух турниров Grand Slam объявила о завершении карьеры

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса сегодня на пресс-конференции в рамках спортивной премии «Laureus» сообщила, что уходит из тенниса.

«Если бы 25 лет назад, когда я впервые начала набивать теннисные мячи, кто-то сказал мне, что я стану профессиональной спортсменкой, что я осуществою свою мечту выиграть Ролан Гаррос и Уимблдон, что я стану первой ракеткой мира и выиграю Итоговый турнир WTA… я бы подумала, что этот человек сумасшедший», — сказала испанка прессе.

За время выступлений в Туре Мугуруса выиграла десять одиночных титулов, в том числе на Ролан Гаррос в 2016 году и Уимблдоне в 2017 году. В том же сезоне испанка поднялась на вершину мирового рейтинга и пробыла на ней четыре недели подряд.

В начале прошлого года после четырех проигранных матчей подряд Гарбинье Мугуруса сообщила, что берет паузу в выступлениях. В мае испанка объявила о помолвке с Артуром Борхесом, с которым познакомилась в 2021 году во время своего выступления на US Open. На лето этого года возлюбленные планируют свадьбу.

btu.org.ua