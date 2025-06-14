Евро U-19. Румыния вырвала победу у Черногории на последних минутах

На юношеском чемпионате Европы U-19 сборная Румынии одержала волевую победу над командой Черногории со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда Влахович из национальной команды Черногории вывел свою команду вперед.

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Однако румынская сборная смогла восстановить паритет во втором тайме. На 63-й минуте гол забил Маринкоу, установив счет матча – 1:1.

Когда казалось, что матч завершится ничьей, румыны вырвали победу на 90+2 минуте: решающий гол забил Барбу, обеспечив своей команде важные три очка.

Евро U-19. Румыния – Черногория 2:1

Голы: Маринкоу 63', Барбу 90+2' – Влахович 13'

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