Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

Понимал, что “Шахтер” может пройти этого соперника – может, а не обязан. Испытывал обоснованные сомнения в отношении “Динамо”. И фактически заранее попрощался с “Полесьем” в Европе. Первые матчи раунда в общем-то оправдали все эти ожидания.

22-е место “Фиорентины” в рейтинге УЕФА не оставляло надежд “Полесью” с его 312-м показателем. “Маккаби”на 37 позиций опережает “Динамо”, так что в данном случае любое упоминание о позоре уже попросту неадекватно. “Серветт” уступает “Шахтеру” 76 пунктов. К тому же, он прилично ниже того же “Бешикташа” с “Панатинаикосом”…

Все три игры смотрелись живо и не давали скучать. Но, чтобы оценить это, нужно было не быть болельщиком украинских клубов. Увы, банкет был полностью оплачен нами.

Шумнее всего было в поединке “Маккаби” с “Динамо”: только до перерыва здесь могли забить 9 раз. Относительно тихим, в сравнении с другими, получился второй тайм у “Полесья” с “Фиорентиной” – 4 стоящих момента.

То, что житомиряне проиграют, стало неизбежным уже на 32-й минуте, когда Госенс удвоил счет. “Динамо” можно было поднимать белый флаг на 58-й – когда Йехезкиль вновь вывел вперед “Маккаби”, хотя на самом деле все стало ясно уже с удалением Вивчаренко восемью минутами ранее.

“Шахтер” мог вырвать победу над “Серветтом” еще на 88-й, но Маль отразил удар Судакова.

Счет 3:1 абсолютно точно отразил степень превосходства “Маккаби” над “Динамо”. “Фиорентина” “наиграла” на победу, но я бы сказал: где-нибудь со счетом 2:1. А вот “Шахтер” по игре, измеряемой голевыми моментами, на мой взгляд, должен был побеждать с крупным счетом.

При этом “Полесью” еще и вставила палку в колесо Фемида. На 32-й минуте, при 0:1, в штрафной соперника Понграчич демонстративно ударил Назаренко локтем в шею на бегу, в результате чего тот упал. Свисток безмолвствовал, а в контратаке как раз и был забит судьбоносный второй гол “Фиорентины”.

Комментарий коллеги Юстаса: “Если бы он поставил пенальти, то с обязательной красной карточкой, т.к. борьбы за мяч не было. Посчитали, видимо, контакт недостаточным. Для меня скорее пенальти и удаление… Это недостаточное касание, как раскрытая и нераскрытая тема сочинения. Доказать невозможно”.

То есть, наглядный пример того, как работает пресловутое “усмотрение арбитра”. А какой контакт должен быть достаточным в данной ситуации? Ударить вдобавок ногой? Бросить через себя борцовским приемом? Сломать шею? Судил рефери из Азербайджана, а на ВАРе сидел немец.

Крупно повезло “Серветту”, когда на 80-й минуте, при 1:1, голова дебютанта “Шахтера” Феррейры едва разминулась с мячом практически на линии ворот. Из наших Фортуна облагодетельствовала “Динамо”, которое могло проигрывать в два мяча еще в середине первого тайма, но удар Давиды приняла на себя стойка ворот.

Самой заметной фигурой нашего евротура стал вратарь Нещерет, семь раз спасавший киевлян от гола. Еще трижды он был бессилен, плюс упомянутая выше штанга – “Маккаби” ни разу не пробил мимо ворот, при том что создал больше всех! У кипера “Серветта” Маля – на два зачетных сэйва меньше.

Главной личностью среди полевых назову Йехезкиля (“Маккаби”) – четыре участия в ключевых моментах матча, в том числе и в двух голах. Затем – Гудмундссона (“Фиорентина”): четыре участия и один забитый мяч. Алиссон из “Шахтера” “светился” не реже этих двоих, но безрезультатно.

Безусловно, войдет в список Перец из “Маккаби”, реализовавший два из трех своих шансов. Стоит упомянуть и его одноклубника Давиду.

Самый эффективный – Кин, принявший участие в первых двух голах “Фиорентины”. Несмотря на удаление, таки спровоцированное Сарапием.

Лучший из вышедших на замену – Кевин (“Шахтер”).

Повторюсь, футбола-то было вдоволь. Но мы оказались лишними на этом празднике жизни. “Шахтер” доминировал-доминировал, да не выдоминировал. “Полесье” билось, как умеет, а в итоге победа соперника на классе. “Динамо” – молчи, грусть, молчи… Обиднее всего, что к перерыву вроде бы выровняли игру, а тут бац – и вторая смена!

Ну, по тому что мы увидели в первой части марлезонского балета, команда Турана вполне в состоянии решить все в свою пользу во второй. В команду Шовковского верится с трудом, но, дабы не опускать чемпиона Украины совсем уж ниже плинтуса, давайте дадим ей свой, зрительский шанс – а вдруг?

Но при всем уважении к команде Ротаня, ее поединок во Флоренции смотреть не буду. У меня и без того хватает футбола, на который мало кто позарится, но там хотя бы результат актуален. А такое, как здесь, смотрят только фанаты клуба. Так что, даешь две команды в “конференц-зале” УЕФА?

Окончен бал, но не погасли свечи – так называлась предыдущая статья блога на эту тему. Теперь мы при этих свечах ужинаем. И вроде стол был роскошно сервирован, только что-то кусок в горло не лезет. Прибавит ли аппетита перемена блюд? А главное, за чей счет будет продолжение банкета? Неужели платить опять исключительно нам?

С другой стороны, пока идет война, пока горящая свеча в углу экрана, наряду с кью-ар кодом, остается привычным атрибутом футбольной трансляции, имеем ли мы основания ожидать большего? И об этом тоже помнить нужно всегда, как бы вы от этого ни устали.

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine, ФК "Полесье"

www.ua-football.com