Connect with us
Футбол

Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

    • Понимал, что “Шахтер” может пройти этого соперника – может, а не обязан. Испытывал обоснованные сомнения в отношении “Динамо”. И фактически заранее попрощался с “Полесьем” в Европе. Первые матчи раунда в общем-то оправдали все эти ожидания.

    22-е место “Фиорентины” в рейтинге УЕФА не оставляло надежд “Полесью” с его 312-м показателем. “Маккаби”на 37 позиций опережает “Динамо”, так что в данном случае любое упоминание о позоре уже попросту неадекватно. “Серветт” уступает “Шахтеру” 76 пунктов. К тому же, он прилично ниже того же “Бешикташа” с “Панатинаикосом”…

    Все три игры смотрелись живо и не давали скучать. Но, чтобы оценить это, нужно было не быть болельщиком украинских клубов. Увы, банкет был полностью оплачен нами.

    Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

    Шумнее всего было в поединке “Маккаби” с “Динамо”: только до перерыва здесь могли забить 9 раз. Относительно тихим, в сравнении с другими, получился второй тайм у “Полесья” с “Фиорентиной” – 4 стоящих момента.

    То, что житомиряне проиграют, стало неизбежным уже на 32-й минуте, когда Госенс удвоил счет. “Динамо” можно было поднимать белый флаг на 58-й – когда Йехезкиль вновь вывел вперед “Маккаби”, хотя на самом деле все стало ясно уже с удалением Вивчаренко восемью минутами ранее.

    “Шахтер” мог вырвать победу над “Серветтом” еще на 88-й, но Маль отразил удар Судакова.

    Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

    Счет 3:1 абсолютно точно отразил степень превосходства “Маккаби” над “Динамо”. “Фиорентина” “наиграла” на победу, но я бы сказал: где-нибудь со счетом 2:1. А вот “Шахтер” по игре, измеряемой голевыми моментами, на мой взгляд, должен был побеждать с крупным счетом.

    При этом “Полесью” еще и вставила палку в колесо Фемида. На 32-й минуте, при 0:1, в штрафной соперника Понграчич демонстративно ударил Назаренко локтем в шею на бегу, в результате чего тот упал. Свисток безмолвствовал, а в контратаке как раз и был забит судьбоносный второй гол “Фиорентины”.

    Комментарий коллеги Юстаса: “Если бы он поставил пенальти, то с обязательной красной карточкой, т.к. борьбы за мяч не было. Посчитали, видимо, контакт недостаточным. Для меня скорее пенальти и удаление… Это недостаточное касание, как раскрытая и нераскрытая тема сочинения. Доказать невозможно”.

    То есть, наглядный пример того, как работает пресловутое “усмотрение арбитра”. А какой контакт должен быть достаточным в данной ситуации? Ударить вдобавок ногой? Бросить через себя борцовским приемом? Сломать шею? Судил рефери из Азербайджана, а на ВАРе сидел немец.

    Крупно повезло “Серветту”, когда на 80-й минуте, при 1:1, голова дебютанта “Шахтера” Феррейры едва разминулась с мячом практически на линии ворот. Из наших Фортуна облагодетельствовала “Динамо”, которое могло проигрывать в два мяча еще в середине первого тайма, но удар Давиды приняла на себя стойка ворот.

    Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

    Самой заметной фигурой нашего евротура стал вратарь Нещерет, семь раз спасавший киевлян от гола. Еще трижды он был бессилен, плюс упомянутая выше штанга – “Маккаби” ни разу не пробил мимо ворот, при том что создал больше всех! У кипера “Серветта” Маля – на два зачетных сэйва меньше.

    Главной личностью среди полевых назову Йехезкиля (“Маккаби”) – четыре участия в ключевых моментах матча, в том числе и в двух голах. Затем – Гудмундссона (“Фиорентина”): четыре участия и один забитый мяч. Алиссон из “Шахтера” “светился” не реже этих двоих, но безрезультатно.

    Безусловно, войдет в список Перец из “Маккаби”, реализовавший два из трех своих шансов. Стоит упомянуть и его одноклубника Давиду.

    Самый эффективный – Кин, принявший участие в первых двух голах “Фиорентины”. Несмотря на удаление, таки спровоцированное Сарапием.

    Лучший из вышедших на замену – Кевин (“Шахтер”).

    Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

    Повторюсь, футбола-то было вдоволь. Но мы оказались лишними на этом празднике жизни. “Шахтер” доминировал-доминировал, да не выдоминировал. “Полесье” билось, как умеет, а в итоге победа соперника на классе. “Динамо” – молчи, грусть, молчи… Обиднее всего, что к перерыву вроде бы выровняли игру, а тут бац – и вторая смена!

    Ну, по тому что мы увидели в первой части марлезонского балета, команда Турана вполне в состоянии решить все в свою пользу во второй. В команду Шовковского верится с трудом, но, дабы не опускать чемпиона Украины совсем уж ниже плинтуса, давайте дадим ей свой, зрительский шанс – а вдруг?

    Но при всем уважении к команде Ротаня, ее поединок во Флоренции смотреть не буду. У меня и без того хватает футбола, на который мало кто позарится, но там хотя бы результат актуален. А такое, как здесь, смотрят только фанаты клуба. Так что, даешь две команды в “конференц-зале” УЕФА?

    Банкет за наш счет. Акценты зрителя на играх наших клубов в раунде плей-офф еврокубков

    Окончен бал, но не погасли свечи – так называлась предыдущая статья блога на эту тему. Теперь мы при этих свечах ужинаем. И вроде стол был роскошно сервирован, только что-то кусок в горло не лезет. Прибавит ли аппетита перемена блюд? А главное, за чей счет будет продолжение банкета? Неужели платить опять исключительно нам?

    С другой стороны, пока идет война, пока горящая свеча в углу экрана, наряду с кью-ар кодом, остается привычным атрибутом футбольной трансляции, имеем ли мы основания ожидать большего? И об этом тоже помнить нужно всегда, как бы вы от этого ни устали.

    Фото – Getty Images/Global Images Ukraine, ФК "Полесье"

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis