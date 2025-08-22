Тренер Украины U-18: «Нет ничего хуже, чем забросить три шайбы за 5 минут»

ФХУ

Сборная Украины по хоккею U-17 недавно выступила на турнире Ostrava Cup, где заняла второе место.

Команда Александра Бобкина выиграла три матча, а в решающем четвертом вела 3:0, но в итоге уступила 5:9 коллективу Тринец. Часть игроков этой сборной попадут в команду U-18, которая сыграет на ЧМ-2026 в Дивизионе 1A.

«В целом, скажу, что выступили хорошо. Это действительно хороший результат для первого сбора команды, которая провела только одну тренировку».

«Проиграли финал 5:9? Прекрасный урок для наших ребят. В свое время наш тренерский штаб подобный урок уже проходил. 2021 год, чемпионат мира в Эстонии, матч против Франции. Урок в том, что мы уже знаем, что когда соперник забивает быструю шайбу во втором периоде, становится очень сложно. Так и случилось, и этот урок получили теперь и наши игроки. Нет ничего хуже, чем когда твоя команда выиграет 3:0 в первые 5 минут матча».

«Капитан Егор Остапенко? Очень хорошим примером для Егора стал Савелий Сухицкий. Он видел работу Саввы и очень многое от него взял. Я очень доволен его подходом и в раздевалке, и на льду. Егору, как самому младшему игроку прошлогодней U18, удалось взять лучшее от этой команды. Он будущее наших сборных и как защитник, и капитан», – сказал Бобкин.

sport.ua