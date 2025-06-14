Оклахома в гостях обыграла Индиану и сравняла счет в финальной серии плей-офф НБА

Пятый матч серии пройдет на паркете Тандер в ночь на 17 июня

В ночь на 14 июня состоялся четвертый матч плей-офф финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Оклахома-Сити Тандер в гостях обыграла Индиану Пэйсерс (111:104) и сравняла счет в серии. Перед заключительной четвертью Пэйсерс имели семь очков преимущества, однако не смогли его удержать и довести дело до победы.

Лучшим в составе Оклахомы был MVP нынешнего сезона — Шэй Гилджес-Александер, на счету которого 35 очков и 3 подбора.

Следующий матч серии пройдет на площадке Оклахомы в ночь на 17 июня.

НБА. Плей-офф. Финал

Индиана Пэйсерс — Оклахома-Сити Тандер — 104:111 (35:34, 25:23, 27:23, 17:31)

Счет в серии — 2:2

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