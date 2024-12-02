Фернандо Алонсо: Мы не упустили ни единого шанса

По итогам предпоследнего этапа сезона Фернандо Алонсо вернулся в призовую десятку, хотя в предыдущих четырёх гонках не заработал ни единого очка. Но вчера, несмотря на все недостатки машины AMR24, которые в Катаре проявились вновь, и Фернандо жаловался на это команде по радио, он смог занять 7-е место.

«Великолепный результат! Мы ведь вообще не зарабатывали очков после Сингапура и сейчас мечтали хотя бы финишировать на 9-м или 10-м месте, позади четырёх топ-команд, – поделился Алонсо с испанской прессой после гонки. – И всё-таки нам удалось воспользоваться представившейся возможностью и добраться до 7-го места,

По ходу гонки были сходы, на трассу выезжал автомобиль безопасности, Ландо Норрис был оштрафован. При подобном развитии событий всегда появляются какие-то шансы, и мы не упустили ни единого. Я рад за всю нашу команду!»

По ходу гонки он переживал, что машине не хватало скорости на прямых, что прежде всего сказывалось после рестартов.

«Да, мы знаем, с чем это связано, – приводит комментарий Фернандо мадридская газета Marca. – Ещё с прошлого года на первых кругах гонки или после периода, когда на трассы находится автомобиль безопасности, машина ведёт себя странновато. Даже когда ты меняешь настройки, чтобы как можно лучше разогнаться, или когда появляются зелёные флаги, гибридная часть силовой установки не срабатывает.

Дополнительная энергия батареи высвобождается с опозданием, и, конечно, когда ты едешь в окружении других машин, и в первые секунды разгона в твоём распоряжении нет 160 л.с. дополнительной мощности, то ты становишься лёгкой мишенью.

Полагаю, мы знаем, с чем связана проблема, и думали, что она решена, но похоже, что она проявилась вновь, потому что на старте я потерял то ли две, то ли три позиции. Если бы не автомобиль безопасности, я бы всё равно их потерял на более поздней стадии гонки, и это было бы очень неприятно».

Алонсо отдельно похвалил команду Aston Martin за чёткие действия во время двойного пит-стопа, когда на трассу выехал сейфти-кар, причём это была своего рода импровизация: «Не знаю, как было принято такое решение, но суть в том, что я уже был на последнем секторе круга, когда ко мне по радио обратился инженер.

Причём мне казалось, что сразу провести второй пит-стоп слишком рискованно, ведь это означало потерю позиций, потому что на этой трассе очень трудно отыгрываться. Лично я бы, наверное, не стал рисковать и снова ехать в боксы (чтобы с жёстких шин вернуться на Medium), но команде было виднее.

Её действия заслуживают похвалы, все неплохо справлялись с делом в этот уик-энд, смогли улучшить машину после спринта и перед квалификацией, а также применили хорошую тактику. Несмотря на неудачи на предыдущих этапах, когда машина работала неважно, никто не сдавался, так что команду надо поздравить. Теперь посмотрим, сможем ли так же здорово провести мы гонку в Абу-Даби».

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