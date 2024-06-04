Месту Даниэля Риккардо в RB ничто не угрожает

В 2024 году Даниэль Риккардо регулярно уступает напарнику по команде Юки Цуноде, но, как это ни парадоксально звучит, продление контракта на 2025 год будет предложено австралийскому гонщику.

По информации BBC Sports, месту Риккардо в RB ничто не угрожает, поскольку его хочет видеть в команде руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер. В свою очередь Хельмут Марко хочет вместо Риккардо посадить за руль Лиама Лоусона, но австрийский специалист утратил влияние в команде после «гражданской войны», связанной со скандалом с участием Хорнера.

Если Кристиан Хорнер не изменит своего отношения к Риккардо и Цуноде, то в 2025-м Даниэль продолжит выступать за RB, а его напарником станет Лоусон.

Что касается Цуноды, то ему предстоит найти место в другой команде. Среди вариантов – Williams, Haas и Alpine. Считается, что у Юки есть неплохие шансы на контракт с одной из этих команд.

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